جورج وسوف يتلقى الجرعة الثالثة.. “خدها بضحكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الفنان جورج وسوف الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، ووثق ذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليه مستخدمًا هاشتاغ “اللقاح أفضل من العلاج”.

وظهر الفنان جورج وسوف في الفيديو، الّذي نال انتشاراً واسعاً، وهو يغنّي “لقَّحوني ثالث مرّة، لقَّحوني”، وأرفق الفيديو أيضًا بهاشتاغ “خدها بضحكة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية “ياه ع الزمن” التي طرحها باللهجة المصرية، وظهر خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وأغنية “ياه عالزمن” تمثل التعاون الأوّل لسلطان الطرب جورج وسوف مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

كما عرض لسلطان الطرب المسلسل الوثائقي “مسيرتي” على منصة “شاهد”، ويتناول المسلسل سيرة حياة الفنان جورج وسوف منذ الطفولة حتى الكبر والمراحل التي مر بها وطريقه إلى الشهرة والنجومية.