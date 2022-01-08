مي عمر تثير الجدل.. هل من جزء ثانٍ لمسلسل “لؤلؤ”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة المصرية مي عمر حيرة الجمهور بعد ظهورها برفقة زوجها المخرج محمد سامي في دبي والإعلامية السعودية لجين عمران، إذ شوّقت الأخيرة الجمهور لوجود مشروع فني يتعلق ببدء الاستعدادات للموسم الثاني من مسلسل “لؤلؤ” هذا العام.

وسادت حالة من التساؤلات بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما إذا كان هناك جزء ثانٍ يجري التحضير له من مسلسل “لؤلؤ”، الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية مي عمر، من عدمه، تمهيداً لظهوره للنور، لا سيما أن الموسم الأول حقق نجاحاً كبيراً.

جَسّدت مَي عمر مؤخراً في مسلسل «لؤلؤ» البطولة المطلقة الأولى لها، فيما شارك في العمل النجوم: نيرمين الفقي، وأحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وهدير عبد الناصر، وسلوى عثمان، وحمدي هيكل وملك أحمد زاهر، وهو قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وقام بالإشراف على الكتابة والإخراج زوجها محمد سامي.