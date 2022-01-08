إيمي سمير غانم تضرب بشائعة انفصالها عرض الحائط وتظهر مع حسن الرداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت النجمة ايمي سمير غانمالجدل الحاصل حول انفصالها عن زوجها النجم حسن الرداد من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر خاصية الستوريز وظهرت فيه بالقرب منه في أحد الأماكن، لتنفي بذلك كل الشائعات التي تطال علاقتهما الزوجية.

وكذلك نشرت ايمي صورة جديدة لها مع زوجها ومجموعة من اصدقائها عبر انستغرام ووجهت رسالة لهم كتبت فيها: “بحبكوا جدا، وشكرا يا بنات علي كل لحظه فرحتوني فيها و قد ايه كنتوا حريصين انكوا تسعدوني كل الايام اللي قاعدتها في السعوديه.. وان شاءالله هاجي تاني، وربنا يكتب لي اعمل عمره تاني و تالت لبابي و مامي باذن الله”.

وحرص الممثل المصري على نفي خبر انفصاله عن زوجته مجدداً من خلال خاصية الستوريز على انستغرام من خلال صورة لها وهي مبتسمة وتحمل كلبها، وذلك بعد فترة طويلة من حالة الحزن التي كانت تمر بها حدادا على والديها النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ووضع بجوارها قلب في إشارة إلى حبه الكبير لها وقوة العلاقة بينهما.

وجاء هذا الردّ بعد احتفال إيمي بيوم ميلاد زوجها قبل أيام، بعدما قامت بإرسال باقة ضخمة من الورود الحمراء على شكل قلب مع مجموعة من الهدايا خلال عرض مسرحية “في نص الليل” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.