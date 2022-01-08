في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم “راست”.. محققون يطلبون هاتف أليك بالدوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية نيومكسيكو الأمريكية المساعدة من سلطات مدينة نيويورك لاستعادة هاتف الممثل أليك بالدوين فيما يتعلق بالتحقيق في حادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم “راست”، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على طلب المحققين تفتيش الهاتف.

وكان القاضي ديفيد سيغورا من محكمة “سانتا في” قد أمر بإصدار مذكرة تفتيش يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر للسماح لمسؤولي انفاذ القانون بتفتيش هاتف بالدوين بحثا عن دليل ربما يكون قيما بالنسبة لتحقيقهم في حادث إطلاق النار المميت في 21 تشرين الأول/ أكتوبر والذي أسفر عن مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع تصوير فيلم “راست” منخفض الميزانية عن الغرب الأمريكي.

وقال مسؤولون هذا الأسبوع إن هذا لم يحدث حتى الآن.

وقال خوان ريوس المتحدث باسم قائد شرطة “سانتا في” إن “مكتب قائد الشرطة ليس لديه الهاتف.. الهاتف في نيويورك مع السيد بالدوين”.

يذكر أن بالدوين لديه منزل في هامبتونز بمقاطعة سوفولك في نيويورك.

وكان بالدوين (63 عاما)، في موقع تصوير فيلم “راست” (صدأ) عندما قالت السلطات إن المسدس انطلق، مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.