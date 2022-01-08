روجينا بطلة في “كيد النسا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الممثلة المصرية روجينا تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل كويتي بعنوان “كيد النسا”، للعرض على شاشة رمضان القادم، وبدأت تصوير المسلسل منتصف ديسمبر الماضي، وهو من تأليف فهد البلوشي، وبطولة جاسم النبهان، وبيومي فؤاد، وهنادي الكندري، ومحمد الحداد، وروان العلي، وخلود محمد، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي وأيضاً تراجيدي، من خلال مواقف معينة.

وعبّرت روجينا عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة حول دورها في فيلم “مربع برمودا”، الذي يعيدها للسينما بعد غاب استمر أربع سنوات منذ أن شاركت في فيلم “حرب كرموز”.

وقالت: ما جذبني لفيلم “مربع برمودا” أنني أقدم فيه شخصية صعبة لم أجسدها من قبل بالإضافة إلى أن السيناريو مكتوب بطريقة احترافية، حيث يعتمد على الفكرة والمواقف الكوميدية من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين.

يذكر أن آخر ظهور درامي لروجينا كان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بنت السلطان”، بجانب باسم سمرة، وأحمد مجدي، وحسن أبو الروس، وسوسن بدر، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة روجينا بعد نجاح دورها في مسلسل “البرنس”.