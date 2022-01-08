شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تعلن شفاءها من كورونا: "شكرًا لكل حد من زمايلى وأصحابى سأل عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة عبير صبرى شفاءها من فيروس كورونا، وسلبية فحصها الأخير، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت عليها: "نيجاتيف الحمد لله.. شكرًا لكل حد من زمايلي واصحابي سأل عليه وبعتلي وكلمني.. شكرًا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها.. ربنا يحفظكم كلكم ويبعد عننا كورونا والامراض كلها يارب.. صباح الفل والورد عليكم ياحبايبي كلكم واحد واحد".



حساب عبير صبرى على انستجرام

وانهالت الكثير من التعليقات للفنانة عبير صبرى على البوست الذى نشرته، تمنا لها فيه الجمهور دوام العافية والصحة.

وكانت الفنانة عبير صبرى أعلنت إصابتها أواخر ديسمبر الماضى هي وزوجها المحامى أيمن البياع بفيروس كورونا حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك":"كورونا ايجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض..ادعولنا ربنا يشفينا".



عبير صبرى

وتظهر عبير صبرى كضيفة شرف في مسلسل "أنا وهى" المقرر عرضه على قناة cbc خلال الأسابيع المقبلة، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

وتستعد الفنانة عبير صبرى للوقوف مجددًا على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صافى وفافى" أمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال والمقرر عرضها في موسم الرياض قريبًا، لتسجل المسرحية عودة عبير صبرى إلى المسرح بعد غياب 20 سنة منذ مشاركتها في مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع النجم سمير غانم لموسم واحد.