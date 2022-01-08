شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لأحمد عز في السينما المصرية بفيلم "الجريمة" لشريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقم قياسي جديد يحققه النجم أحمد عز بفيلمه "الجريمة" في السينما المصرية والعربية فقد حقق الفيلم أعلى إيراد يومي في فيلم تم طرحه في موسم أفلام بداية العام "شهر يناير" فقد وصل إيراده اليومي لأكثر من 2 مليون ونصف في ليلة واحدة خلال هذا الموسم وفي هذا التوقيت، إضافة إلى تربعه قائمة إيرادات الموسم بفارق كبير.

حقق فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز ليلة 6 يناير(2,434,042)، وبلغ مجموع الإيرادات اليومية في هذا اليوم (4,232,785) أي أنه بمفرده حقق أكثر من نصف الإيرادات الإجمالية في اليوم، ويأتي فيلم "من أجل زيكو" في المركز الثاني ويليه بالترتيب "الكاهن" ثم "أبو صدام" ثم"مربع برمودا" ثم "بره المنهج" ثم "ريتسا" وأخيرًا "المحكمة". بإيرادات ( 2,303 ) .

فيلم "الجريمة" بطولة النجم أحمد عز الذي يجسد شخصية أحد المجرمين المحترفين الذي يعاني من الهلوسة، ويهرب من المستشفى، ثم يتورط في جرائم أخرى تتشابك مع عدد من الشخصيات الهامة أصحاب النفوذ، ويشارك في بطولته أيضًا: منة شلبي وماجد الكدواني، بالإضافة إلى سيد رجب، والفنانين محمد جمعة، رياض الخولي، حجاج عبد العظيم، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وإخراج وتأليف شريف عرفة.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.