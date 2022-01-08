عبير صبري تعلن نتيجة مسحة كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة عبير صبري نتيجة آخر مسحة أجرتها لمعرفة هل تعافت من فيروس كورونا أم لا، وذلك بعد إصابتها في ديسمبر الماضي.

ونشرت عبير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نيجاتيف الحمد لله، شكرًا شكرًا لكل حد من زمايلي وأصحابي سأل عليا وبعتلي وكلمني، شكرًا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها".

وأضافت: "ربنا يحفظكم كلكم ويبعد عننا الكورونا والأمراض كلها يا رب".

و أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إصابتها وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا، في أواخر ديسمبر الماضي، وكتبت: "كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله، ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا".