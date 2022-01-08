أسرة "الحلم" تتعرض لسرقة بالإكراه.. حسني صالح: "كان معاهم شوم وآلي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج حسني صالح، إنه وفريق عمل مسلسله الجديد "الحلم" تعرضوا لحادث سرقة بالإكراه أمس بعد منتصف الليل، أثناء تصوير أحد المشاهد على الطريق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنا نقوم بتصوير مشهد على الطريق، وهو طريق حلو جدا وبه مجمعات سكنية، عبارة عن الوصلة الجديدة ما بين الدائري والشيخ زايد الواحات يعني"، لافتا أنه لأول مرة يتواجد في هذا المكان، وكان سيقوم بتصوير مشهد واحد فقط.

وعن الأشياء التي سُرقت منهم، أوضح أن اللصوص استولوا على كاميرا وشنطة عدسات بعد تعرضهم لمساعدي الكاميرات بالضرب، إذ كان بصحبتهم "شوم" وآلي "رفعوا عليهم آلي، الحمد لله هما كويسين بس حصل حوار، لأنهم لم يستسلموا".

وأكد حسني أنه نجح من خلال الكاميرا التي كانت تقوم بتصوير المشهد، بتصوير وجوه من هجموا على الموقع "الكاميرا كانت بتصور المشهد صورت وشوشهم واحد واحد بجودة عالية، وعملنا محضر في قسم أكتوبر أول".

"الحلم" يُعرض على قناة الحياة بالتزامن مع تصوير المشاهد المتبقية، بطولة محمد رياض، صابرين، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، مي كساب، تأليف محمد رجاء، إخراج حسني صالح.