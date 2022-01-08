إيرادات "من أجل زيكو" تقترب من 5 ملايين جنيه في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 5 يناير، فيلم "من أجل زيكو"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثالث أمس الجمعة 7 يناير إيرادا بلغ 2 مليون و524 ألفًا و240 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 4 ملايين و799 ألفًا و582 جنيها، ليأتي في المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر بعد فيلم "الجريمة".

من أجل زيكو تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ.

جدير بالذكر أن أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" والتي غناها كريم مع الطفل محمد أسامة حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد.

يتنافس في دور العرض السينمائي عددًا من الأفلام المختلفة، بينها: "الكاهن" بطولة حسين فهمي وإياد نصار، "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، "برا المنهج" بطولة ماجد الكدواني وروبي، و"مربع برمودة" لعمرو عبدالجليل وهنا شيحة.