شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضون يفاجئ زوجته باحتفال عيد ميلادها.. دنيا سمير غانم: ربنا يحفظك ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ الإعلامى رامى رضوان، زوجته النجمة دنيا سمير غانم، بتنظيم حفل للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها بحضور أصدقائها وأحبابها، التى بدورها أعربت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة، مشيرة إلى أنها شعرت فى عيونهم محاولة إسعادها بأى طريقة للخروج من محنة وحزن رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "رامى قال لى اننا خارجين نتعشى أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادى، لأنى يومها كنت مسافرة، ورحت لقيت كل أصحابى اللى أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت فى عنيهم أد ايه هم نفسهم أكون سعيدة".

وأضافت دنيا سمير غانم: "شكرا جدا لكل أصحابى واخواتى، ربنا يخليكوا ليا، وشكرا يا رامى يا حبيبى على المفاجأة الجميلة، ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا"، كما نشر رامى أيضا صورة وفيديو من الاحتفال، حيث ظهرا سويا وهما يرقصان على أغنية عيد الميلاد.

وسبق واحتفت الفنانة دنيا سمير غانم بألعاب ونشاط ابنتها الصغيرة كايلا، وذلك فى خطوة جديدة للخروج من أحزانها منذ وفاة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث شاركت الجمهور بصورة من ألعاب "كايلا"، معبرة عن فرحتها بتأمل ابنتها لألعابها من الدمى، ويأتى هذا فى إطار أنشطة ومشاركات دنيا سمير غانم المختلفة لتعود رويدا رويدا إلى حياتها الطبيعية.

واستعرضت دنيا، مجموعة من الألعاب الخاصة بابنتها كايلا رامى رضوان، مشيرة إلى أن ابنتها دائما ما تتأمل فى ألعابها ومقتنياتها، حيث نشرت دنيا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورا لدمى وألعاب ابنتها كايلا صحبتها بتعليق: "كيلولى تتأمل مع الدمى الخاصة بها".



الاحتفال بعيد ميلادها



دنيا سمير غانم مع أصحابها



رامى ودنيا