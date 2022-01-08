شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم: ربنا يكتب لى أعمل عمرة تانى لبابى ومامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة ايمى سمير غانم، عن سعادتها لأداء مناسك العمرة لروح والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، متمنية أن تؤدى لهما العمرة مرات عديدة، كما أعربت عن سعادتها بلقاء أصدقائها فى السعودية.

ونشرت إيمى، صورة لها مع صديقاتها البنات ومعهن زوجها حسن الرداد، والفنان محمد عبد الرحمن، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "بحبكوا جدا، وشكرا يا بنات على كل لحظة فرحتونى فيها وأد ايه كنتوا حريصين انكوا تسعدونى كل الأيام اللى قعدتها فى السعودية، إن شاء الله هاجي تانى، وربنا يكتب لى أعمل عمرة تانى وتالت لبابى ومامى بإذن الله".





ايمى سمير غانم

وفى سياق آخر، أكدت إيمى سمير غانم، على عمق العلاقة مع زوجها الفنان حسن الرداد، بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا حول انفصلاهما، نافية هذه الأنباء وقامت بنشر مقطع فيديو جمعهما سويا خلال تواجدهما فى المملكة لعرض مسرحيته "فى نص الليل" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وهو أيضا ما أكده الرداد، حينما نشر صورة لزوجته إيمى، عبر استورى حسابه على انستجرام، أكد فيها أنه مازالت حبيبته وزوجته، بالقول: "حبيبتى" مع إيموشن القلب.

وكان الفنان حسن الرداد تصدى للشائعات التى تطوله هو وزوجته إيمى سمير غانم، حيث طمأن الجمهور على إيمى وقال في تصريحات تليفزيونية: "إيمى كويسة الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كدة تعدى من الأزمة الصعبة اللى هى فيها".

ونفى الرداد أخبار الانفصال التى ظهرت على الساحة مجدداً في الأسابيع الماضية، مؤكداً: "احنا ما انفصلناش ولا حاجة، والحمد لله حياتنا جميلة جداً مع بعض، أنا وإيمى أكتر كابل فنى بيطلع عليه شائعات".



ايمى سمير مع الرداد وعبد الرحمن والبنات



ستوري حساب حسن الرداد على انستجرام







