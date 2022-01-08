شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان بعد بدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى عدد من صناع المسلسلات التى تنافس بقوة فى الموسم الرمضانى المقبل هذا العام، من التحضيرات النهائية وتعاقدات النجوم، ودخلوا مواقع التصوير ليكونوا جاهزين للعرض خلال شهر رمضان المقبل، ومن أول المسلسلات التى انطلق تصويرها مسلسل "الكبير أوى" فى موسمه السادس للنجم أحمد مكى.

يواصل مكى تصوير مشاهده فى الديكور الرئيسي للمسلسل، ويستعد للعودة لدور "الكبير" بعد 6 سنوات من الغياب، حيث يعكف على التصوير بمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ليلى عز العرب وآخرين.

احمد مكى

وانضمت الممثلة الشابة رحمة أحمد لتقديم دور البطولة النسائية فى الجزء السادس من خلال شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء السابقة، واختار صناع العمل الاستعانة بعدد من الفنانين ضيوف الشرف فى كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعلى رأسهم حمدى الميرغنى الذى صور مشاهده بالفعل في العمل الذى يكتبه مصطفى صقر، ويخرجه احمد الجندى، وتنتجه شركة سيرجى.

وبدأ النجم مصطفى شعبان تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الذى ينافس به فى موسم شهر رمضان "دايماً عامر" بمدينة الغردقة، وجمعت المشاهد الاولى بينه وبين الفنانة الشابه ميرنا نور الدين، وعاد فريق العمل إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية.

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وانطلق تصوير مسلسل "أمل فاتن حربى" للنجمة نيللى كريم الأسابيع الماضية، حيث تشارك نيللى بقوة فى شهر رمضان بشخصية جديدة ومختلفة، وتعانى من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.

نيللى كريم

مسلسل "أمل فاتن حربى" يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.

وانطلق تصوير مسلسل ريهام حجاج "يوتيرن" للكاتب أيمن سلامة، حيث بدأ مخرج العمل تصوير أول مشاهده بالمسلسل الخميس الماضى، داخل أحد فيلات منطقة الشيخ زايد، التى جمعت عددا كبيرا من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازى وهلا السعيد، ولم يتمكن مؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة من التواجد في موقع تصوير المسلسل نظرا لإصابته بفيروس كورونا، وعزل نفسه داخل منزله.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وأعلن الفنان أحمد داود عن بدء تصوير النسخة العربية من المسلسل الأمريكى العالمي الشهير Suits، والذي يشارك في بطولته مع آسر ياسين وتخرجه مريم أحمدى، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

يذكر أن "Suits" هو مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.



مصطفى شعبان