عبير صبري تعيد نشر رسالة جومانا مراد: "سلامتك يا بيرو"

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعادت الفنانة عبير صبري، نشر رسالة الفنانة جومانا مراد لها والتي تتمنى فيها تمام الشفاء لعبير، والتي أعلنت مؤخرًا إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت عبير رسالة جومانا عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، وجاء فيها "حبيبتي بيرو ألف سلامة عليكي ربنا يشفيكي ويعافيكي".
كانت عبير خرجت قبل يومين من عزلتها وشاركت الجمهور ومتابعيها على انستجرام، صورة لها، مؤكدة أنها مازالت تعاني من أعراض المرض، لتعلق على اعتزال المخرج داوود عبدالسيد، وقالت "أنا بقالي 10 أيام ولسه فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان، بس حبيت أخرج من عزلتي عشان أسجل حزني ورفضي لاعتزال أستاذ داوود عبدالسيد، المخرج والمفكر اللي كان واحد من أكبر أحلامي اني اشتغل معاه، واللي اعتزاله يدل على اننا مش عارفين قيمة الأجود فنيا وإنسانيا".
وتابعت "وحزني على البنت الصغيرة اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها أنا حقيقي زعلانة، ربنا يصلح أحوالنا ويشفيني ويشفي كل مريض".
كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال فتاة تدعى "بسنت.خ.ش" في العقد الثاني من عمرها إلى المستشفى في حالة متأخرة، بسبب، تناولها حبة الغلال سامة، وتوفيت في الحال.
تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار هربًا من الضغط النفسي الذي وقع عليها بسبب صورة عارية مفبركة لها، ففضلت الانتحار وتركت رسالة لوالدتها تنفي فيها صلتها بالصور المفبركة.
وجاء في نص الرسالة التي تركتها الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".
كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال فتاة تدعى "بسنت.خ.ش" في العقد الثاني من عمرها إلى المستشفى في حالة متأخرة، بسبب، تناولها حبة الغلال سامة، وتوفيت في الحال.
تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار هربًا من الضغط النفسي الذي وقع عليها بسبب صورة عارية مفبركة لها، ففضلت الانتحار وتركت رسالة لوالدتها تنفي فيها صلتها بالصور المفبركة.
وجاء في نص الرسالة التي تركتها الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".