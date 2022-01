شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Luminaries يطرح يناير الجارى.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل مسلسل الدراما الكلاسيكى The Luminaries منصة نيتفلكس بداية من يوم 19 يناير الجارى، وذلك بعد طرحه يوم 14 فبراير من العام الماضى على شبكة Starz، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

مسلسل The Luminaries إنتاج ثنائى من قبل بريطانيا، نيوزيلاندا، ومن بطولة كل من الممثلتين إيفا جرين، وإيفا هيوسون، المسلسل تكون من 6 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

العمل يستند إلى كتاب إليانور كاتون، وتدور أحداث المسلسل حول المغامرة الشابة المتحدية آنا ويذريل (هيوسون) التي أبحرت من بريطانيا إلى نيوزيلندا لبدء حياة جديدة، وهناك تلتقى بـ Emery Staines (Himesh Patel) ، وهو لقاء يثير نوعًا غريبًا من السحر لا يمكن لأى منهما تفسيره، عندما يقعون في الحب، مدفوعين ببعضهم البعض ومنفصلين عن طريق الصدفة المصيرية، يبدأ هؤلاء العشاق المتقاطعون بالنجوم في التساؤل: هل نصنع ثرواتنا، أم تجعلنا ثرواتنا؟

تلعب إيفا جرين خلال العمل دورليديا ويلز، ومارتون كسوكاس (Into the Badlands) يلعب دور فرانسيس كارفر، وإوين ليزلي (The Gloaming) يلعب دور Crosbie Wells، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

