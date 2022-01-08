فن ومشاهير

يسرا تتمنى الشفاء لعبير صبري وعمرو أديب وتامر حبيب بعد إصابتهم بـ"كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الفنانة عبير صبري، نشر رسالة الفنانة يسرا عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، والتي تمنت فيها الأخيرة الشفاء لأصدقائها الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس في الفترة الأخيرة.

ووجهت يسرا رسالة لكل من الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة عبير صبري، السيناريست تامر حبيب، وكتبت "ألف سلامة عليكم يا حبايبي ربنا يشفيكم ويعافيكم ويقومكم بالسلامة يا رب".

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان عدد كبير من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم: هنا الزاهد، أحمد فهمي، سوزان نجم الدين، عبير صبري، تامر حبيب، فراس سعيد، والمذيعة معا الصغير، الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا