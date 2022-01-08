شام الذهبي لوالدتها أصالة: "انتي كل شيء حلو بهالدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم سعيد:

وجهت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة رسالة إلى والدتها عبر حسابها الخاص بـ إنستجرام، ونشرت صورة لوالدتها.

وعلقت شام "إنتي كل شيء حلو بهالدنيا كل ما بكبر وبشوف من هالدنيا أشكال وألوان، كل ما بقدّر كل تفاصيلك العظيمة.. الأصالة عنوان قلبك وروحك النقي اللي قدرتي بجهد خارق تحافظي عليه مهما الدنيا ورجتك من سوء".

فيما أضافت شام في رسالة حب إلى والدتها: "دائما بتشوفي الخير وإيمانك بالله مش بس كلام، هو الحقيقة والسر وراء كل محنك وطلوعك منها أقوى وأجمل وأنقى. أنا اليوم حابة احكي عن تربيتك الى، اللي كانت جزء كبير منها شخصيتك قدامي الطموحة الحنونة والمحبة، المسامحة.. عمري ما شفت غير ست أصيلة ونقية من جوة.. دائما بتقومين وبتبهريني بكم الصفاء والمحبة اللي بتشكل كل تفاصيلك.. أنا بفتخر اني كون بس بنت أصالة.. وبعمل جهدي، والله دائمًا يقدرني أني أكون مستحقة لهذا اللقب.. بنت أصالة وبفتخر".

كانت أصالة نصري، طرحت تيزر أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله" استعدادا لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة، ونشرت أصالة تيزر الأغنية من خلال حسابها على "تويتر"، معلقة: "قريبا رح تكمل هذه الصورة بألبوم صغير، فيه كلً الفنّ والإبداع.. استمتعوا مبدئيا بهذا الجمال، كلام ولحن وتوزيع وبعتقد غُنا"، وأضافت: "شال صغير بس هيدفّي، وهذه الأغنية (أنا دخيل الله) ضمن هذا الألبوم الصغير (لا تشكُ للنّاس) عيشوها وقولوا لي قدّيش حبيتوها".