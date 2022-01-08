شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "شارع 9" لرانيا يوسف 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل "شارع 9" للنجمة رانيا يوسف يوم 10 يناير، على إحدى القنوات الفضائية، وذلك على مدار 5 أيام خلال الأسبوع تبدأ من الاثنين وحتى يوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويقع نضال الشافعى فى حب رانيا يوسف فى المسلسل، ويظهر فى دور مهندس ديكور لديه علاقات عاطفية متعددة، لكنه يقع فى حب رانيا التى تجسد شخصية طبية نفسية تدعى رجية، وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، ماجد الشريف، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.