شاهد.. باسل العزيز: “لا يوجد اية في القران تحرم الغناء”.. ونزار الفارس يسأله: “لو الرسول يسمع اغنيتك ماذا يقول؟”

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 03:50 صباحاً - أكد الفنان العراقي باسل العزيز ان الغناء غير محرم حسب الشريعة الاسلامية بدليل عدم وجود اية في القران الكريم تحرم الغناء بشكل صريح.

وقال باسل العزيز، خلال حلوله ضيفا على الاعلامي نزار الفارس في برنامج “مع الفارس” المذاع على قناة “الرشيد”، ردا على سؤال من الاعلامي نزار الفارس “اذا لقوا لنا اية صريحة تحرم الغناء انا اول واحد اعتزل”.

وعن الرقص والعري في الكليبات، اجاب باسل العزيز “هذه مواضيع ثانية صارت دق ورقص وبنات وهذه الامور هذا موضوع ثاني”.

غير ان نزار الفارس احرج ضيفه حيث سأله “لو الرسول اليوم عليه الصلاة والسلام موجود ويسمع اغنيتك (يضل الموت قلبي ما يحب غيرك) وش يقول؟”.