شكرا لقرائتكم خبر عن "شجرة الدر" على مسرح الجمهورية منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المسرحى، التابعة لدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحى الراقص "شجرة الدر" يومي الجمعة والسبت الموافقين 14 و15 يناير، على مسرح الجمهورية فى تمام الساعة الثامنه مساء، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

عرض "شجرة الدر" إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، وشارك فى تصميم الشخصيات كريمة بدير، ومن بطولة أعضاء فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المسرحى، والعرض مستلهم من القصة التاريخية لـ"شجر الدر" زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، والتى سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدا في إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها تورانشاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له.

كما وضعت خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة أن تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.

جدير بالذكر أن فرقة "فرسان الشرق" للتراث والرقص المعاصر، تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.