شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى العوضى تحيى أولى حفلاتها فى ساقية الصاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى جمهور ساقية عبد المنعم الصاوى بالمطربة رضوى العوضى التى أقامت أولى حفلاتها أمس الخميس 6 يناير، حيث أدت العديد من الأغانى الطربية القديمة التى نالت استحسان الجمهور، ومنها "لولا الملامة، قال جانى بعد يومين، غنى لى شوى شوى، تخونوه، مضناك، أكدب عليك ، الأماكن، أما براوة، تمر حنة، إن راح منك ياعين، اعذرينى".



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واختتمت رضوى العوضى حفلتها بأداء أغنية "اعذريني" للراحل أحمد الحجار ومن كلمات والدها الشاعر محمد العوضى، والتى أتت بعد أيام قليلة من وفاة الحجار ملحن الأغنية ومؤديها، ومن كلمات والدها الراحل.

جدير بالذكر أن هذا هو الحفل الأول الذى تقيمه رضوى العوضى وقد جذبت عددا كبيرا من الحضور فى قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى ومن المنتظر أن تقيم حفلها الثانى قريبا بعد نجاح حفلها الأول.