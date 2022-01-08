شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: نجاة قالت لى عاوزة أغنى مع محمد منير.. ورفضت أشتغل مع أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هانى شنودة: "إن الفنانة نجاة كانت بتيجى تحت شباك منزلى فى الدقى وتسمعنى وأنا بلحن، واللحن اللى يعجبها تطلع ترن الجرس وتقولى أنا عاوزة ده، ودى حاجة تحسب لها إنها فنانة صيادة للحن الجيد".

وأضاف شنودة خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "أنا كنت بعمل لحن لأغنية اسمها مزامير، وطلبت اللحن الفنانة نجاة فقولت لها إن اللحن لمحمد منير وكان فى بدايته، فطلبت منى أن أعرض عليه أنها تشاركه غناء الأغنية، وطبعا أنا فرحت جداً، لكن المشكلة إن شركة إنتاج ألبوم محمد منير رفضت إن الأغنية تنزل فى ألبوم نجاة فى شركة صوت الفن، لأنهم كانوا محتكرين صوت منير وكانوا عاوزينه ينزل عندهم فقط، وحاولت كتير معاهم لكن بقى الموضوع صراع شركات فابتعدت، وبعد ذلك وافقت نجاة على غناء محمد منير لأغانيها".

وتابع شنودة: "أنا رفضت إنى أشارك مع أم كلثوم بعد طلب الأستاذ أندريا رايدر منى إنى أعمل مقدمة لأحد أغانيها على الأورج، وقولت أنا هعمل المقدمة وبعد كدة اقعد مع الفرقة على المسرح أعمل إيه، والست بتطول أقعد أنا حاطط إيدى على الأورج كدة، ورفضت".

وتابع شنودة: "سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فرضت عليا مجموعة الشروط عندما كنت أقدم الموسيقى التصويرية لفيلم لا عزاء للسيدات، وهى اللى طلبت من الأستاذ هنرى بركات إنى أنا اللى أقدم الموسيقى التصويرية، وقالت لى بص يا هانى الفيلم كئيب والمنتج صرف كتير، وأنا مش عاوزة أكلفه ووضعت 16 شرط".