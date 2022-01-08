شكرا لقرائتكم خبر عن ‎محمد محمود عبد العزيز يبارك لأخيه كريم على نجاح "من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد محمود عبد العزيز أخيه "كريم" بعد نجاح آخر أفلامه "من أجل زيكو" وكتب على حسابه الشخصى على "فيس بوك": أنا وابنى البكرى صاحب الغزالة.. مبروك فيلم حلو أوى وكل اللى فى الفيلم حلوين أوى.. تأليف وإخراج وموسيقى وتصوير وأغانى حلوة أوى ما شاء الله.. حاجه تفرح ربنا يكتبلكم الخير والنجاح".

وعرض يوم الأربعاء الماضى فيلم "من أجل زيكو" فى دور العرض السينمائى، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد محمود، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي، والعمل يعد من الأفلام الكوميدية التى تدور حول عائلة يفوز ابنهم الصغير بجائزة أذكى طفل فى مصر، ويضطرون للسفر إلى واحة سيوة للحصول على تلك الجائزة، حيث يتعرضون لمواقف كوميدية أثناء رحلتهم.

ويعد الفيلم التعاون الثانى على التوالى بين بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز حيث قدما فيلم "موسى" ولاقى نجاحًا كبيرًا فى السينمات .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدًا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.