هانى شنودة: نجيب محفوظ له دور كبير فى تأسيس فرقة المصريين

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هانى شنوده إنه قبل تأسيسه لفرقة المصريين كان منضما لإحدى الفرق الموسيقية والتى كانت تقدم أغانى وموسيقى أجنبية إنحليزى وفرنساوى.

وأضاف شنودة، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "هذه الفرقة أعطتنى خبرة عملية كبيرة جداً، وكنت أنا الوحيد فيهم اللى فى كلية تربية موسيقية".

وتابع شنودة: "نجيب محفوظ كان له دور كبير فى تأسيس فرقة المصريين، لأنه حضر لينا فى فرقة (لبيتى شاه) لعمل حديث صحفى لمجلة المصور أو آخر ساعة على ما أتذكر، وتحدث معى لماذا لا تقدموا أغاني غربية، وكان بالنسبة للشباب فى هذا الوقت اللى يرقص بلدى ده يبقى منبوذ من الشلة ومحدش يعبره، فرد عليا نجيب محفوظ قائلا: لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام اعمل الأغنية اللى أنت شايفها مضبوطة، وفضلت هذه الكلمات بذرة فى دماغى".

وحكى الموسيقار هانى شنودة كواليس اكتشافه للهضبة عمرو دياب خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة، وقال: "كانت فرقة المصراوية تحيى حفلا بمدينة بورسعيد وبعدما انتهينا من الحفل، صعدت لغرفتى فى الفندق وبعدها طرق باب الغرفة، ووجدت أمامى عمرو دياب، وعندما سألته عن سبب الحضور قال (عايز أسمعك صوتى)".

وأضاف شنودة: "بعد انتهائه من الغناء قلت له إنه يملك أذنا موسيقية، بالإضافة للعُرب الجيدة لديه، وأنه مطرب ذكى". وأشار شنودة إلى أنه ليس زعلان من عمرو دياب بسبب عدم سؤاله عليه، ولكن يهمه نجاحه أكثر من أى شىء.