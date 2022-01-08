مي عمر أنيقة ولقاء الخميسي مع عبدالمنصف.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 4 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أتمنى لكم أمسية سعيدة".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور، ويقولون لك إنه في وسعك أن تضيئ العالم".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بصحبة زوجها الكابتن محمد عبدالمنصف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها في إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير يا حلوين".

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف، أمام البحر، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة أنيقة لها باللون الأصفر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لون جميل".

دانيا البناوي

ظهرت دانيا البناوي بصحبة زوجها الفنان كريم فهمي، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المكسيك.. قضيت وقتا جميلا في المدينة الجميلة".

شذى حسون

كشفت الفنانة شذى حسون، عن أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت تلهم الأشخاص الذين يتظاهرون بعدم رؤيتك حتى.. ثق بي".

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، صورة لها وهي في الشارع بأحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لأي شخص أخبرك أنك لست جيدا، إنهم ليسوا أفضل.. أتمنى للجميع يوما سعيدا".

نادين الراسي

الفنانة نادين الراسي، نشرت أحدث ظهور لها في الشارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دع المطر يغسل كل ألم الأمس".