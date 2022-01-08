حفل جوائز “غولدن غلوب” 2022 بلا حضور جماهيري أو بث تلفزيوني

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 26 دقيقة

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة لحفل جوائز “غولدن غلوب” كل عام أنه سيكون “حدثاً خاصاً” سيقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم بثه على الهواء مباشرة.

وتقرر إقامة حفل الـ79 للأعمال السينمائية والتلفزيونية، يوم الأحد المقبل، من دون ‏جمهور أو وسائل إعلام.‏

وسيتم الاكتفاء بالإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي في الوقت الفعلي على موقع “غولدن غلوب” ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال حدث على الإنترنت مدته 90 دقيقة.

وسيتم نشر قائمة كاملة بالفائزين عبر بيان صحفي عقب اختتام الحفل.

ويأتي ذلك بعد أن تعرّض حفل “غولدن غلوب” لانتقادات شديدة واتهامات بالعنصرية، بعد أن تبين أن جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وهي الهيئة التي تقدم الجوائز، لا تتضمن أعضاء من السود.

ودعا نجوم من بينهم الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، هوليوود لمقاطعة الحفل الشهير.