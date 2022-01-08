بلقيس تتصدر الـ”ترند” بأغنيتها “صابرة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بعدما طرحت الفنانة اليمنية بلقيس أغنيتها الجديدة عبر يوتيوب “صابرة”، تخطت الـ100 الف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير خلال ساعات قليلة.

يذكر أن “صابرة” أغنية باللهجة المغربية، وتم تصوير الكليب العائد لها في احدى القرى في جبال الاطلس في المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

والأغنية من كلمات الشاعر يونس آدم، وألحان مروان أصيل، وتوزيع الموسيقي أمين رحمون، وتعد الأغنية الثالثة لبلقيس باللهجة المغربية، من بعد أغنيتي “la vie” و”تعالي شوف”.

وشهدت الفترة الأخيرة في نهاية عام 2021 حالة نشاط مكثفة للفنانة بلقيس، وأحيت عدة حفلات مؤخراً ومنها حفل رأس السنة في أبو ظبي، وحفل في مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى حفلها في مهرجان “ساوند ستورم” بالرياض، وطرحت في العام الماضي عدة أغاني ناجحة لها من ألبومها “حالة جديدة” ومنها أغنية “انتهى” و”دبلوماسي” و”ممكن” وغيرها من الأغاني.