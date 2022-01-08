فن ومشاهير

بلقيس تتصدر الـ”ترند” بأغنيتها “صابرة”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بلقيس

بعدما طرحت الفنانة اليمنية بلقيس أغنيتها الجديدة عبر يوتيوب “صابرة”، تخطت الـ100 الف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير خلال ساعات قليلة.

يذكر أن “صابرة” أغنية باللهجة المغربية، وتم تصوير الكليب العائد لها في احدى القرى في جبال الاطلس في المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

والأغنية من كلمات الشاعر يونس آدم، وألحان مروان أصيل، وتوزيع الموسيقي أمين رحمون، وتعد الأغنية الثالثة لبلقيس باللهجة المغربية، من بعد أغنيتي “la vie” و”تعالي شوف”.

وشهدت الفترة الأخيرة في نهاية عام 2021 حالة نشاط مكثفة للفنانة بلقيس، وأحيت عدة حفلات مؤخراً ومنها حفل رأس السنة في أبو ظبي، وحفل في مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى حفلها في مهرجان “ساوند ستورم” بالرياض، وطرحت في العام الماضي عدة أغاني ناجحة لها من ألبومها “حالة جديدة” ومنها أغنية “انتهى” و”دبلوماسي” و”ممكن” وغيرها من الأغاني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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