الموت يُفجع كاريس بشار بأعز الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجعت الممثلة كاريس بشار بوفاة والدتها الحاجة ملك العلاف، مساء الجمعة، الواقع في 7 يناير الجاري.

ونعت كاريس بشار والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” بكلمات مؤثرة حيث كتبت: “ما في شي بهالدنية رح يعوضني عن فراقك.. الرحمة لروحك يا امي”.

وبحسب ورقة النعوة التي شاركتها كاريس فإن والدتها توفت مساء اليوم الجمعة وسيتم تشييع جثمانها عقب صلاة ظهر يوم غد السبت في جامع بدر الدين الحسني، ثم توارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

وقدم عدد من النجوم التعزية لكاريس بعد إعلانها خبر وفاة والدتها أبرزهم شكران مرتجى وقيس الشيخ نجيب.