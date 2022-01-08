شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يحكى أول لقاء مع عمرو دياب.. ويؤكد: مش زعلان منه ويهمنى نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى الموسيقار هانى شنودة كواليس اكتشافه للهضبة عمرو دياب خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة، وقال: "كانت فرقة المصراوية تحيى حفلا بمدينة بورسعيد وبعدما انتهينا من الحفل، صعدت لغرفتى فى الفندق وبعدها طرق باب الغرفة، ووجدت أمامى عمرو دياب، وعندما سألته عن سبب الحضور قال (عايز أسمعك صوتى)".

وأضاف شنودة: "بعد انتهائه من الغناء قلت له إنه يملك أذنا موسيقية، بالإضافة للعُرب الجيدة لديه، وأنه مطرب ذكى". وأشار شنودة إلى أنه ليس زعلان من عمرو دياب بسبب عدم سؤاله عليه، ولكن يهمه نجاحه أكثر من أى شىء.

وقال الموسيقار هانى شنودة، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة، إنه يحب أغانى المهرجانات وهى تقدم فى مجال الموسيقى، ولكن بشرط أن تكون كلماتها مناسبة ولائقة وتناسب طبيعة المجمتع، مشيرا إلى أنه ليس لديه مانع فى تلحينها.

وأضاف شنودة، خلال حواره مع عمرو الليثى، أنه من محبى أوكا وأورتيجا، وفى بدايتهما تنبأ لهما بمستقبل فى الغناء، وأغانى المهرجانات لها جمهور كبير، وأى شخص له جمهور يسمى فنان مهما كان ما يقدمه".