شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: أغانى المهرجانات جمهورها كبير وبحب أوكا وأورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هانى شنودة، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة، إنه يحب أغانى المهرجانات وهى تقدم فى مجال الموسيقى، ولكن بشرط أن تكون كلماتها مناسبة ولائقة وتناسب طبيعة المجمتع، مشيرا إلى أنه ليس لديه مانع فى تلحينها.

وأضاف شنودة، خلال حواره مع عمرو الليثى، أنه من محبى أوكا وأورتيجا، وفى بدايتهما تنبأ لهما بمستقبل فى الغناء، وأغانى المهرجانات لها جمهور كبير، وأى شخص له جمهور يسمى فنان مهما كان ما يقدمه".

وكشف الموسيقار هانى شنودة مؤخرًا لـ"الخليج 365" كواليس لقائه شاب السوشيال ميديا، الذى علق وتساءل "مين ده" عن الموسيقار الكبير، ما دفع هانى شنودة للرد عليه، حيث قال له: "أنا هانى شنودة.. ممكن أعزمك تشرب عندى فنجان قهوة وأعرفك بنفسى".

وأوضح شنودة أنه بالفعل قابل هذا الشاب ليجده يعمل طبيبًا للأشعة، لافتًا إلى أنهما تبادلا الحديث عن أعمال الموسيقار، وقال له: "وأنت صغير مكنتش بتسمع موسيقى برنامج (الكاميرا فى الملعب)، ليرد الشاب: فعلاً أنا عارفها كويس، ليقول له الموسيقار "أنا اللى عاملها".

كما قال له الموسيقار: "مكنتش بتسمع أغنية (أنا بعشق البحر)، ليرد الشاب (ايوة بحبها جدا)، ليرد الموسيقار (أنا اللى عاملها)، ومن هنا بدأت الصداقة بينهما، ليبدأ الشاب فى البحث عن أعمال الموسيقار، والتعلم من تاريخه الفنى الكبير.