شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون ينعى السير سيدني بواتييه بصورة ورسالة مؤثرة.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي صامويل جاكسون على تقديم واجب العزاء في السير سيدني بواتييه، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 94 عاما، في الباهاما، حيث نشر جاكسون صورة تجعهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ينعى فيها الأسطورة السينمائية الراحل.

وكتب جاكسون على الصورة التى نشرها برفقة بواتييه: "الألطف والأكثر حساسية، إنه عملاق لا يمكن أن يكون هناك غيره، لقد تعلمت الكثير من هذا الرجل، كنت أشاهده على الشاشة وفى ملاعب الجولف، لقد أشعل الطريق لجميع الممثلين من أصحاب البشرة السمراء، وكان يعرف ذلك وكان سعيدًا لنا جميعًا، ارقد في سلام يا سيدني".

بواتييه رحل عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد تاريخ استثنائي في التمثيل والإخراج والإنتاج، حاز على جائزة الأوسكار مرّتين مسجّلا سابقة في عام 196، وله تاريخ طويل في محاربة العنصرية التي عانا منها أصحاب البشرة السمراء في الوسط الفني.