شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة لنجمة la casa de papel قبل المشاركة فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية راكيل، في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهى وسط الشوارع الإسبانية، قبل مشاركتها من منتدى شباب العالم الذي ينطلق في نسخته الجديدة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة ما بين 10 لـ 13 يناير الحالى.

سبق وأعلنت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو حضورها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في شرم الشيخ، والمقرر له في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر موقع إنستجرام مقطع فيديو للنجمة الإسبانية الشهيرة، وهي تعلن حضورها لمنتدي شباب العالم في نسخته المقبلة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المنتدى في النسخ السابقة والتي استقطب فيها شبابا من مختلف أنحاء العام.



أحدث ظهور للنجمة الإسبانية



راكيل فى شوارع إسبانيا



المحققة راكيل فى أحدث ظهور



نجمة المسلسل

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على Apple Store وGoogle Play، ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم.

ويقدم تطبيق منتدى شباب العالم كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، كما يتيح التطبيق الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام، وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، فضلاً عن خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم، كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.