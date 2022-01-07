شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يقدم واجب العزاء للفنان على الحجار فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365، لتقديم واجب العزاء للفنان على الحجار فى وفاة شقيقه أحمد الحجار فى مسجد الحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء أيضا كل من الكينج محمد منير، والفنان محمود حميدة، والفنان محمد فؤاد، والفنان لطفى لبيب، وطارق حلمى، والفنان رياض الخولى، والفنان أحمد عبد العزيز وحرمه الصحفية دينا شرف الدين، والمطرب مصطفى كامل، والإعلامي طارق علام.

وتوفى المطرب والملحن أحمد الحجار الثلاثاء الماضى بعد اصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل.

وكانت وزيرة الثقافة أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء، كما حضر كل من الفنان صبرى فواز، والفنان سامى مغاورى، والفنان طارق لطفى، والمؤلف عبد الرحيم كمال، والإعلامى محمود سعد، والفنان نبيل نور الدين، والفنان مصطفى حشيش.

وشيع جثمان الفقيد بعد ظهر الأربعاء الماضى من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الاباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار في هذه اللحظات.

وتميز أحمد الحجار بصوت مميز، ومختلف رغم كونه ملحنا فى الأساس، وهو من مواليد منطقة زنين بإمبابة، اسمه بالكامل أحمد إبراهيم الحجار، ولد فى 7 سبتمبر 1956، ونشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وهو الموسيقار الراحل إبراهيم الحجار، وكانت والدة أحمد الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

التحق أحمد الحجار بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "أعذرينى" ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للنجم محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لنجوم التسعينيات، وهم هشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.