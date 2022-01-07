فن ومشاهير

جورج وسوف يشارك جمهوره فيديو ساخرا أثناء تلقيه لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم سعيد:

نشر المطرب جورج وسوف مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وهو يغني بشكل ساخر لحن أغنية (إسمعوني) للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ولكن استبدلها بكلمة (لقحوني).

وظهر جورج وهو يتلقى جرعة جديدة من اللقاح ضد فيروس ، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان جورج وسوف مع مقطع الفيديو .

يذكر أنه في ديسمبر الماضي نشرت الفنانة يارا صورة تجمعها بـ"جورج" أثناء احتفالها بعيد ميلاده خلال تواجدهما في دبي، وعلقت على الصورة عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، قائلة: "أجمَل نهاية لهذا السنة مع حبيب قلبي وحبيب الكلّ سلطان الطرب جورج وسوف.. لن تتكرر يا أبو وديع".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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