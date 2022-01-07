بالصور| ظهور نادر للموسيقار محمد سلطان.. يقدم واجب العزاء في أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

في ظهور نادر، التقطت عدسة "الخليج 365"، صورًا للموسيقار الكبير محمد سلطان، أثناء تواجده في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد الحجار، لشقيقه الفنان علي الحجار وأسرته.

وشهد العزاء حضور "الكينج" محمد منير، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان الكبير محمد الحلو، كما تواجد الشاعر جمال بخيت، الإعلامي محمود سعد، الفنان صلاح عبدالله، المخرج هاني لاشين، الشاعر مدحت العدل، المنتج محمد فوزي، المنتج جمال العدل، الفنان مصطفى قمر.

كما حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد الحجار، والتقطت عدسة "الخليج 365" صورا لدكتورة إيناس وهي تقوم بمواساة الفنان علي الحجار شقيق الراحل.

أحمد الحجار غادر عالمنا مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة، وتم تشييع جنازته ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.