شجرة ليوناردو دي كابريو الاستوائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطلقَ على شجرة استوائية اكتشفت في غابة إيبو بالكاميرون اسم الممثل ليوناردو دي كابريو الذي كان تعهد العمل على حماية هذه الغابة المطيرة، بحسب ما أعلن علماء من الحديقة النباتية البريطانية في كيو، الخميس.

وأعطى باحثو كيو (غرب لندن) وشركاؤهم من أنحاء العالم أسماء في العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات والفطريات.

وتندرج Uvariopsis dicaprio ضمن هذه الأنواع التي تراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس. واكتُشفت الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا الكاميرونية.

وأعطيت الشجرة اسم الممثل الذي تعهد العام 2020 العمل على منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية.وألغت الحكومة الكاميرونية قرار الموافقة أخيراً في 2020، ما أرضى المدافعين عن البيئة الذين كانوا نبهوا إلى أن هذه الغابة البكر تضم رئيسيات مهددة بالانقراض.

وقال كبير الباحثين في فريق إفريقيا في «كيو» الدكتور مارتن تشيك:«أبدينا تقديرنا للدعم الذي وفره لنا ليو في حملة حماية إيبو العام الماضي،وارتأينا أن من المناسب أن نكرمه بهذه الطريقة، بإطلاق اسمه على أحد الأنواع الفريدة في هذه الغابة».

وأضاف: «لو منح امتياز قطع الأشجار، لكنا فقدنا هذا النوع بسبب استخراج الأخشاب وزراعة القطع والحرق التي عادة ما تأتي بعد امتيازات قطع الأشجار».لكن الشجرة المعنية عرضة أصلاً لخطر الانقراض، إذ أن الغابة التي توجد فيها لا تزال مهددة من خلال قطع الأشجار والتعدين وتحويل الأراضي إلى المزارع.