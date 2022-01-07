منة شلبي تنافس نفسها بـ”زيكو” و”الجريمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدت الفنانة المصرية منة شلبي سعادتها وقلقها في الوقت نفسه، بسبب طرح فيلمين لها في يوم واحد، حيث تنافس في موسم الإجازات والعام الجديد بفيلمين يطرحان اليوم، الأول بعنوان “من أجل زيكو”، أمام كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيفي الشرف إسعاد يونس وشيكو، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

الفيلم الثاني الذي تشارك في بطولته “الجريمة” أمام أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى محمد الشرنوبى، ميرنا نور الدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة.

ورغم أن شلبي تلعب شخصيتين مختلفتين في عالمين مختلفين، وهو ما يسعدها لتنوع أعمالها، إلا أنها أبدت قلقها من منافسة نفسها بعملين في وقت واحد، بالإضافة إلى أن فيلمها “النمس والإنس” الذي شاركت في بطولته أمام الفنان محمد هنيدي وطرح في السينما في أغسطس/آب الماضي، ولا يزال يعرض في بعض دور العرض.