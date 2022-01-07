عايض يوسف يحيي اليوم السعودي في “إكسبو 2020 دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل “إكسبو 2020 دبي”، الجمعة، باليوم الوطني للملكة العربية السعودية مزداناً باللون الأخضر في العديد من مواقع الحدث، فيما تستمر الاحتفالات يوم السبت أيضاً 8 يناير.

وشهد جناح المملكة العربية السعودية في “إكسبو 2020 دبي”، العديد من الفعاليات المتنوعة بموقع الحدث، لاسيما تحت قبة الوصل وحديقة الفرسان بالإضافة إلى استعراض جوي قدمه صقور سلاح الجو الملكي السعودي، في تشكيلات مبهرة بطائراتهم المزودة بمولدات للدخان الملون بالإضافة إلى الألعاب النارية.

وتتضمن احتفالات المملكة عروضاً ثقافية تعبر عن التنوع الثقافي والفولكلور الشعبي السعودي بطريقة مبتكرة وعروضاً قدمتها فرق موسيقية وحفلات فنية ومسيرة ثقافية للفرقة الموسيقية العسكرية، رافقها متطوعون من الجناح السعودي يرتدون أزياء متنوعة.

واكتست حديقة الفرسان في “إكسبو 2020 دبي” بحلة سعودية حيث تحتضن فعاليات ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، يتضمن عروضاً ضوئية وحفلاً لأوركسترا ووصلة فنية لعازفة كمان سعودية وأوبرا، فيما قدم الفنان الصاعد عايض يوسف الذي يُعرف عنه استخدامه العديد من الطبقات الصوتية وأساليب الغناء فقرة غنائية قبل أن يختتم العرض بحفل غنائي لفنان العرب محمد عبده وتمتد الاحتفالات حتى السبت 8 يناير بعرض تقدمه منسقة الأغاني السعودية لين، المقيمة في جدة.