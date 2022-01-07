رئيس “آبل” تقاضى راتبا خياليًا خلال 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقاضى تيم كوك المدير العام لمجموعة “آبل”، مبلغا إجمالياً خياليا العام الماضي على شكل رواتب وحوافز وأسهم، في مستوى قياسي.

وحصل الأميركي، الذي احتفل سنة 2021 بعامه العاشر على رأس الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية، على ما مجموعه 98,73 مليون دولارأميركي.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة تناهز 570 % مقارنة مع 2020، وفق وثيقة قُدمت لهيئة الرقابة على البورصة الأميركية.

ويتشكل القسم الأكبر من المبلغ (82,35 مليون دولار أميركي) من أسهم قدمتها “آبل” لتيم كوك الذي نال أيضا 12 مليون دولار تقديرا لتخطيه الأهداف المالية الداخلية للمجموعة.

أما راتب كوك الأساسي السنوي، فلم يتغير مقارنة مع السنوات الماضية ولا يزال يبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وتحقق “آبل” نتائج قوية في بورصة وول ستريت، حيث تخطت الاثنين عتبة ثلاثة آلاف مليار دولار من رأس المال، في سابقة في تاريخ البورصة، قبل التراجع إلى ما دون هذا المستوى.

وقد استفادت المجموعة العملاقة مجددا سنة 2021 من المبيعات القوية لمنتجها الأشهر، هاتف “آي فون”، مع طرحها نهاية 2020 أول طراز يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، وبعده طرازات جديدة في سبتمبر الفائت.

وبيّنت الوثيقة المرسلة إلى هيئة مراقبة البورصة أن سهم “آبل” ارتفع بنسبة 1174 % منذ تسلم كوك منصبه في الشركة سنة 2011 وصولا إلى نهاية سبتمبر 2021.

وتقدّر “فوربس” ثروة تيم كوك (61 عاما) الشخصية بمليار ونصف مليار دولار، وهو مبلغ أدنى بكثير من ثروات رؤساء شركات عملاقة أخرى.

ويهيمن على هذا التصنيف رئيس “تيسلا” إيلون ماسك مع ثروة مقدرة بـ271,5 مليار دولار، يتبعه مؤسس “أمازون” ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس مع 189,1 مليار دولار.