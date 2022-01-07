يارا تغني مع أطفال العالم العربي: “بدنا نعيش بسلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصفتها سفيرة اليونيسيف الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أرادت النجمة اللبنانية يارا​ أن تفتتح العام الجديد 2022 بزرع الفرح والبهجة والأمل والسلام في نفوس الأطفال الذين خصّتهم بأغنية موجّهة إليهم، تنشد السلام والحب والأمل تحت عنوان “بدنا نعيش”.

واستحوذت أغنية يارا التي هي باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان طارق أبو جودة بعد يوم واحد على طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”على نسبة مشاهدة عالية، وهذا دليل على رغبة الجمهور في الاستماع إلى أغاني الأطفال من أجل رسم البسمة والفرح على ملامحهم.

وسبق ليارا أن قدّمت هذه الأغنية بالتعاون مع منظمة يونيسيف في”إكسبو دبي” متوجّهة بها إلى أطفال الوطن العربي، أما مطلعها فجاء على النحو الآتي:” بدنا نعيش بدنا نعيش، بسلام نعيش، والأحلام لعم بتنام تصحا، وفينا تعيش، ومنكتب ما منكتفي، من العلم والمعرفي، لو بقلام الريش .بدنا نعيش بدنا نعيش، بسلام نعيش ، والأحلام لعم بتنام تصحا، وفينا تعيش”. وقد تولّى التوزيع الموسيقي للأغنية عباس الصباح ومكس وماستر عادل عبدالله.