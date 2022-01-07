كارول سماحة بإطلالة ساحرة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بصورٍ جديدة التقطت لها أثناء تواجدها في دبي منذ أسبوع، وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.

وتألقت كارول سماحة في الصور بإطلالة كاجوال، باللونين الأسود والبنفسجي، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وسرق الأنظار نحوها.

وحصدت صور كارول سماحة آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

وكانت كارول سماحة قد صوّرت في الأيام الماضية حلقة استثنائية من الموسم الجديد من برنامج “كاربول كاريوكي” مع هشام الهويش لصالح تلفزيون دبي. وأفادت مصادر خاصة بموقعنا أن الحلقة ستحمل العديد من المفاجآت الفنية، وستم الإعلان عن موعد عرضها قريبًا، إذ ستطلّ من خلالها كارول سماحة على الجمهور بأجواء من المرح لا تخلو من التحدّي والجرأة.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.