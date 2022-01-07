شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة رومانسية تجمع كريم فهمى وزوجته دانيا البناوى وسط معالم المكسيك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت دانيال البناوى، زوجة النجم كريم فهمي، متابعيها وجمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها مع زوجها في أحدث ظهور لهما من أمام المعالم السياحية الشهيرة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، والتى حرصا على زيارتها في أخر رحلة لهما.

حيث نشرت البناوى، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة الصور التي ظهرت فيها برفقه زوجها كريم فهمي امام المعالم السياحية الشهيرة في العاصمة المكسيكية، وسرعان ما حصدت الصور على تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها.



زوجة كريم فهمي تمسك بيده



زوجة كريم فهمي فى الرحلة

وسبق واحتفل فهمي فى بداية الشهر الماضي، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، مع زوجته دانيا البناوى، فى حفل بسيط حضره المقربون من الأهل والأصدقاء، الذين رددوا أغانى أعياد الميلاد احتفالا بهذه المناسبة، وأعاد كريم، نشر مقاطع مصورة من الاحتفال بعيد ميلاده، التى نشرها الأصدقاء، عبر ستورى حسابه على إنستجرام.

وكان الفنان كريم فهمى، حل مؤخرا ضيفا فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وقال كريم فهمى إن أغلب أفلامه الذى قام بتأليفها، أطلق اسم بناته على أسماء البطلات اللاتى تقفن أمامه مثل أفلام ديدو وحسن وبقلظ.



جانب من رحلة كريم فهمي وزوجته الاخيرة



فهمي وزوجته



كريم فهمي وزوجته

وعن ممارسته لمهنة طب الأسنان قال كريم فهمى لما اتخرجت اشتغلت في أماكن كتير محدش يتخيل إنى أشتغل فيها واشتغلت فى مستوصفات، ثم فى عيادات دكاترة لغاية لما فتحت عيادة فى منطقة شعبية فى فيصل، ثم فتحت فى المهندسين، وبعد كدة قفلت خالص.

وتابع فهمى: سبب إنى تركت مهنة طب الأسنان إنى مش مركز أوى أكون دكتور شاطر لأنى مركز أكتر فى التمثيل والتأليف، وكمان لما اتعرفت بشكل كويس بقى الناس اللى بتيجى تكشف جايين عشان يهزروا مش يعملوا أسنانهم، فكانت دى الأسباب انى سيبت مهنة طبيب الأسنان.

وعن حفل زفافه، قال كريم فهمى: "شيكو كان لسة جاى وفرحان ليا جدا ومن فرحته عاوز يدينى حضن مش طبيعى، وبيعدى من مكان ضيق كدة وراح واقع على وشه وهو بيقع راح مسك فستان زفاف داليا مراتى وسمعنا صوته وهو بيتقطع، بس ربنا سترها الحمد لله".