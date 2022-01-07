شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تنافس نفسها فى الموسم السينمائى الحالى منهم الكدوانى ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى الذى انطقت منافساته قبل أسبوعين، طرح عدد من الأفلام بشكل متتالى منذ منتصف شهر ديسمبر الماضى، تواجد عدد من الفنانين بأكثر من فيلم يعرض خلال الموسم، وعلى رأسهم ماجد الكدوانى ومنة شلبى ومحمود حميدة، إذ يشارك كل واحد منهم فى فيلمين.

ماجد الكدوانى يشارك فى بطولة فيلم "الجريمة" الذى انطلق عرضه أول أمس الأربعاء 4 يناير، والعمل بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى محمد الشرنوبى، ميرنا نور الدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي.



ماجد الكداونى فى فيلم الجريمة

كما يعرض لماجد الكدوانى أيضاً فيلم "برا المنهج" منذ يوم 15 ديسمبر الماضى، ويشارك في بطولة العمل روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه.

ونفس الحال بالنسبة للنجمة منة شلبى، حيث يعرض لها فيلمان خلال الموسم الأول هو الجريمة "مع أحمد عز، والثانى "من أجل زيكو" الذى أنطلق أيضاً أول أمس الأربعاء، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.



منة شلبى فى فيلم من اجل زيكو

محمود حميدة كذلك يشارك في فيلمين يعرضها في موسم إجازة منتصف العام الدراسى الأول هو "ريتسا" الذى انطلق يوم 15 ديسمبر الماضى، وهو تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصري، وكارولين عزمي، ومي الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد.

الفيلم الثانى الذى يشارك فيه حميدة، "الكاهن" حيث انطلق يوم 29 ديسمبر الماضى في دور العرض، وهو بطولة اياد نصار، درة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.



محمود حميدة فى فيلم ريتسا



محمود حميدة



ماجد الكداونى