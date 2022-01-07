شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يواسى صديق عمره هشام عباس فى وفاة والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد حميد الشاعرى فى عزاء والد النجم هشام عباس، فى مقابر الأسرة بمنطقة الكردى بالإباجية بالبساتين، وهو العزاء الذى اقتصر على المقابر فقط، وحرص حميد على مواساة صديق عمره الذى جمعهما عدد كبير من الأعمال الفنية فى التسعينيات والألفينيات.

جدير بالذكر أن حميد الشاعرى قدّم هشام عباس فى أول ألبوم غنائى عام 1990 بعنوان "سهاري"، وغنى معه "الله يسلم حالك"، ليكون هذا الألبوم جواز مرورهما إلى عالم الشهرة الكبرى، وقدما بعدها أكثر من عمل مشترك، مثل "حلال عليك"، وكانت أغنية "عيني" التى تم طرحها عام 1997 أشهرها.

وكانت أغنية "زحمة الأيام" آخر الاعمال التى جعت الثنائى بالإضافة إلى ، نجوم التسعينات مصطفى قمر وإيهاب توفيق من كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم.



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عزاء والد الفنان هشام عباس (24)



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عزاء والد الفنان هشام عباس (26)



عزاء والد الفنان هشام عباس (27)



عزاء والد الفنان هشام عباس (28)



عزاء والد الفنان هشام عباس (29)



عزاء والد الفنان هشام عباس (30)



عزاء والد الفنان هشام عباس (31)



عزاء والد الفنان هشام عباس (1)



عزاء والد الفنان هشام عباس (2)



عزاء والد الفنان هشام عباس (3)



عزاء والد الفنان هشام عباس (4)



عزاء والد الفنان هشام عباس (5)



عزاء والد الفنان هشام عباس (6)



عزاء والد الفنان هشام عباس (7)



عزاء والد الفنان هشام عباس (8)



عزاء والد الفنان هشام عباس (9)



عزاء والد الفنان هشام عباس (10)



عزاء والد الفنان هشام عباس (11)



عزاء والد الفنان هشام عباس (12)



عزاء والد الفنان هشام عباس (13)



عزاء والد الفنان هشام عباس (14)



عزاء والد الفنان هشام عباس (15)



عزاء والد الفنان هشام عباس (16)



عزاء والد الفنان هشام عباس (17)



عزاء والد الفنان هشام عباس (18)



عزاء والد الفنان هشام عباس (19)



عزاء والد الفنان هشام عباس (20)



عزاء والد الفنان هشام عباس (21)