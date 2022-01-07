شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يطرح أغنية فيلم "قمر 14".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد كامل أغنية "قمر 14" من فيلم "قمر 14" المقرر طرحه يوم 12 يناير الحالى لينافس في موسم منتصف العام، وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة، الحكاية الأولى تضم كلا من: الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطى، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوى، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومى الغيطى، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى.