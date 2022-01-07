شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تصل عزاء أحمد الحجار فى مسجد الحامدية الشاذلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء للفنان على الحجار فى وفاة شقيقة المطرب والملحن أحمد الحجار فى مسجد الحامدية الشاذلية، حيث توفى الأربعاء الماضى بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل، وكان أول الحاضرين الفنان نبيل نور الدين، والإعلامى محمود سعد والمؤلف عبد الرحيم كمال.



وزيرة الثقافة فى عزاء أحمد الحجار



وزيرة الثقافة فى عزاء أحمد الحجار



وزيرة الثقافة فى عزاء أحمد الحجار



وزيرة الثقافة فى عزاء أحمد الحجار

وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار فى هذه اللحظات.

وتميز أحمد الحجار بصوت مميز ومختلف رغم كونه ملحنا فى الأساس، وهو من مواليد منطقة زنين بإمبابة اسمه بالكامل أحمد إبراهيم الحجار، ولد فى 7 سبتمبر 1956، ونشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو الموسيقار الراحل إبراهيم الحجار، وكانت والدة أحمد الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

التحق أحمد الحجار بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "أعذرينى" ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للنجم محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لنجوم التسعينيات، وهم هشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

آخر أعماله التلحينية فى الأفلام والمسلسلات هو المسلسل الإذاعى "خيوط الشمس" الذى تمت إذاعته عام 2017، بطولة الفنانة القديرة إنعام سالوسة، وكان له ظهور في الأعمال الفنية كممثل، إذ ظهر بدور مطرب ضمن أحداث فيلم "أجدع ناس" الذى عرض عام 1993، ومن بطولة كمال الشناوى، هالة صدقى، الشحات مبروك، ممدوح وافى، وصلاح عبد الله.