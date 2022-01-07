شكرا لقرائتكم خبر عن "أميرة حبى أنا".. 47 عامًا على عرض فيلم أعاد كمال الطويل للتلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الدنيا ربيع والجو بديع، قفلى على كل المواضيع، قفل قفل قفل" مع كل أعياد الربيع من كل عام نتذكر هذه الكلمات الرائعة التى تغنت بها السندريلا سعاد حسنى، فى فيلمها "أميرة حبى أنا" والتى تحولت مع الوقت إلى أحدى أيقونات الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وتمر اليوم الذكرى الـ47 على العرض الأول لفيلم "أميرة حبى أنا" للسندريلا سعاد حسنى والنجم حسين فهمى، حيث استقبلته دور العرض السينمائى لأول مرة فى 7 يناير عام 1975.



فيلم "أميرة حبى أنا"

وتدور أحداث فيلم "أميرة حبى أنا" حول (عادل) مدير إحدى الشركات ومتزوج من (نبيلة) ابنة (مدحت) صاحب الشركة، ومع مرور الأيام يقع عادل في حب (أميرة) الموظفة بالشركة، ويبوح لها بمشاعره وأنه غير موفق في حياته مع زوجته وأن زواجه كان مصلحة ليصل إلى مركزه، وتبادله (أميرة) نفس المشاعر ويتزوجها في السر ولكن (مدحت) يكتشف أمرهما، وتتصاعد الأحداث.

الفيلم مأخوذ عن قصة المرايا للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار صلاح جاهين، ممدوح الليثى، حسن الإمام، بطولة سعاد حسنى، حسين فهمى، سهير البابلى، عماد حمدى، سمير غانم، كريمة مختار، خيرية أحمد، شكوكو، نبيل بدر، موسيقى فؤاد الظواهرى، تصوير مصطفى فهمى، الأغانى صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل، إخراج حسن الإمام.

حينما كانت سعاد حسني تصور بعض مشاهد فيلم "أميرة حبى أنا" شاهدت خلال تواجدها في مكان التصوير، سيارة الموسيقار كمال الطويل، فتحدثت معه عن أغنية جديدة بعنوان "الدنيا ربيع"، كانت تريده أن يضع الألحان لها، وهي من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وتحكى السندريلا فى حوار سابق أنه أثناء العمل كتب صلاح جاهين تلك الأغنية ليتم تقديمها ضمن الفيلم، ورغم بدء التصوير إلا أن الأغنية لم يكن يتم إعدادها بشكل كامل من خلال التلحين وبالصدفة البحتة، قابلت سعاد حسنى الملحن كمال الطويل الذى غاب عن التلحين طيلة 8 سنوات لتعرض عليه كلمات الأغنية ويوافق على تلحينها ثم يجلسوا معاً حتي خرجت الأغنية للنور فى يوم واحد.



فيلم "أميرة حبى أنا" (2)



فيلم "أميرة حبى أنا" (3)