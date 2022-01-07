إلهام شاهين تنتقد من قام بتصويرها أثناء الصلاة بجنازة مها أبوعوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم سعيد:

انتقدت الفنانة إلهام شاهين، من قام بالتقاط الفيديو الذي ظهرت خلاله وهي تصلي بدون حجاب، في جنازة الفنانة مها أبو عوف، وذلك من خلال مداخلة أجرتها مع برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر.

وتابعت إلهام "لماذا يصور الناس وهم يقومون بأداء الصلاة"، كما وصفت من قام بتصويرها بالشخص غير المسئول (تافه)، على حد قولها، كما لفتت أنها كانت تؤدي صلاة الظهر لا صلاة الجنازة، لذلك ظهرت وهي تركع، وعن عدم ارتدائها للحجاب، أوضحت أن "الطرحة" سقطت من فوق شعرها على كتفها، وعندما لاحظت تداركت الأمر ورفعتها فوق شعرها.

واختتمت "لا أعرف لماذا يتدخل شخصا فيما لا يعينه".

جاء ذلك بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة إلهام شاهين تصلي بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو.

وقالت إلهام: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت التعليقات على النحو التالي "الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع"، "لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود"، "هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا".

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض.