بالصور| وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء لعلي الحجار في شقيقه أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد الحجار، ووصلت قبل قليل، مسجد الحامدية الشاذلية.

والتقطت عدسة "الخليج 365" صورا لدكتورة إيناس وهي تقوم بمواساة الفنان علي الحجار شقيق الراحل.

وكان في استقبال المعزين الفنان علي الحجار، ونجله أحمد، وعصام نجل الفنان الراحل الذي غادر عالمنا مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة، وتم تشييع جنازته ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.