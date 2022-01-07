إلهام شاهين ترد على منتقدي ركوعها في صلاة الجنازة: "كنت بصلي الضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم سعيد:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعرف أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع أو سجود، وأن وقت التقاط الفيديو لها وهي تصلي، كانت تصلي صلاة الظهر، ولم تكن صلاة الجنازة قد بدأت بعد.

وتابعت في برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "دي مش صلاة الجنازة دي صلاة الضهر، صلاة الجنازة معروف لا فيها ركوع ولا سجود".

جاء ذلك بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة إلهام شاهين تصلي بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو.

وقالت إلهام: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت التعليقات على النحو التالي "الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع"، "لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود"، "هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا".

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض.